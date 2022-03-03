Радник голови офісу президента України Олексій Арестович розповів про помилки російських військових в Україні. Відеозвернення до українців з цього приводу він опублікував на своїй сторінці в соцмережі. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

"Ці ідіоти зробили всі можливі помилки у військовій справі, наші вороги я маю на увазі. І ще спеціально винайшли для цього випадку парочку новеньких... вони починають втрачати ініціативу, і наше завдання їм допомогти", - заявив радник глави ОП.

"Інструкція до того, як весело грати в гру: «Приведи на ГОСПОДАРСТВО полоненого російського солдата, ну і забери собі танк» - гра в яку із задоволенням грає весь народ України, і в яку тепер треба пограти трохи жвавіше, щоб закінчити це раз і назавжди»,-зазначив Арестович і навіть опублікував підручник з детальними інструкціями.

Радник глави офісу президента додав, що масова мобілізація росіян стане ще однією помилкою окупантів.

"Там якісь грізні повідомлення пішли, що вони вводять воєнний стан, мобілізувати когось будуть. Це дуже добре. Це буде остання помилка, яку вони зроблять. Вони ідіоти і так забили своїми тилами всі дороги собі, тому що з переляку вивели занадто багато військ і тепер не можуть рухатися, все тісно, все забито, все не працює. Уявіть, приїдуть сюди пузаті дядьки з гудзиками, які не застібаються на пузі, і які спробують тут грати у війну. Елітні підрозділи розбігаються після першого зіткнення, не витримують", - заявив Арестович.

Арестович повідомив, що у російських військових в Україні за останні три доби немає жодної успішної дії на жодному напрямку в Україні. А з 20 вертолітних десантів, які вони спробували висадити, вдалим був тільки один.

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