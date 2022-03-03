Радник голови офісу президента України Олексій Арестович розповів про помилки російських військових в Україні. Відеозвернення до українців з цього приводу він опублікував на своїй сторінці в соцмережі. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
"Ці ідіоти зробили всі можливі помилки у військовій справі, наші вороги я маю на увазі. І ще спеціально винайшли для цього випадку парочку новеньких... вони починають втрачати ініціативу, і наше завдання їм допомогти", - заявив радник глави ОП.
"Інструкція до того, як весело грати в гру: «Приведи на ГОСПОДАРСТВО полоненого російського солдата, ну і забери собі танк» - гра в яку із задоволенням грає весь народ України, і в яку тепер треба пограти трохи жвавіше, щоб закінчити це раз і назавжди»,-зазначив Арестович і навіть опублікував підручник з детальними інструкціями.
Радник глави офісу президента додав, що масова мобілізація росіян стане ще однією помилкою окупантів.
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"Там якісь грізні повідомлення пішли, що вони вводять воєнний стан, мобілізувати когось будуть. Це дуже добре. Це буде остання помилка, яку вони зроблять. Вони ідіоти і так забили своїми тилами всі дороги собі, тому що з переляку вивели занадто багато військ і тепер не можуть рухатися, все тісно, все забито, все не працює. Уявіть, приїдуть сюди пузаті дядьки з гудзиками, які не застібаються на пузі, і які спробують тут грати у війну. Елітні підрозділи розбігаються після першого зіткнення, не витримують", - заявив Арестович.
Арестович повідомив, що у російських військових в Україні за останні три доби немає жодної успішної дії на жодному напрямку в Україні. А з 20 вертолітних десантів, які вони спробували висадити, вдалим був тільки один.
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