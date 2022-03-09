У Росії закрилися мережі великих ресторанів і кав'ярень. Вони зберегли робочі місця і продовжують платити співробітникам зарплати, проте не можуть працювати до тих пір, поки Росія продовжує жорстоку війну проти України.
Якщо ситуація не зміниться, Mcdonald's, KFC і Starbucks закриються, а росіяни тільки через закриття цих мереж втратять понад 102 тис. робочих місць.
Тому росіяни в паніці починають перепродувати залишки їжі з Macdonald's. Про це свідчать оголошення, які публікують росіяни після появи інформації, що ця мережа ресторанів припиняє бізнес в Росії. Більше смачненького не буде з Mcdonald's.
Нагадаємо, в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.
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Як повідомляла Politeka, свій заробіток втратять росіяни на YouTube.
Також Politeka писала, що у РФ почали блокувати соцмережі.