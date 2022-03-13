У Молдові почали приймати документи українців, які є в мобільному додатку "Дія".

Як пише Politeka.net, у Молдові визнали і почали приймати українські цифрові документи, які згенеровані в мобільному додатку "Дія". Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії". Упевнений, що це тільки початок великої міжнародної історії "Дії", - написав Михайло Федоров у своєму телеграмі-каналі в неділю.

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