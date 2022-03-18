Росія стане загальносвітовим ізгоєм - від неї відвертається навіть Китай.

Після переговорів Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіня, Росію, схоже, "помножать на нуль"

Про те, що уряд Китаю не бажає, щоб РФ отримала перемогу у війні з нашою країною, а також ще й побоюється остаточного альянсу України та стран Заходу, у своєму Telegram-каналі пише ексглава Міністерства закордонних справ, Павло Клімкін .

Зокрема, сьогодні у Джозефа Байдена має відбутися серйозна розмова з лідером КНР, Сі Цзіньпіном. Передбачається, що і китайцям російська агресія проти України встала "поперек горла", оскільки спостерігається постійне зростання вартості нафти та продовольства, що їм зовсім не подобається, оскільки КНР залежить від поставок цих товарів.

Крім того, в Китаї вельми здивовані постійними невдачами "російської орди", особливо враховуючи, що багато років китайські офіцери проходили навчання в російських військових академіях.

На думку колишнього глави МЗС, Китай ще й боїться спільної перемоги України та Заходу, і вирішив домовитися про потенційне партнерство між Китаєм і США, виключивши вплив Росії.

"Сьогодні день, коли Росію можуть помножити "на нуль". Це буде не відразу, але буде. А відомі жарти про юань замість рублів, вже не будуть анекдотами", - акцентував Клімкін.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Зеленський розповів, коли розглянуть заявку України на вступ до ЄС.

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