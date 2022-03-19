"Російська орда" змушує мирне населення Маріуполя носити пов'язки білого кольору, щоб обдурити ЗСУ

Про те, що російські окупанти надягають на жителів оточеного Маріуполя білі пов'язки, щоб захисники України сплутали наших цивільних з "орками", у своєму Telegram-каналі інформує підрозділ " АЗОВ-Маріуполь ".

Як пишуть наші воїни, останнім часом часто надходить цікава інформація від місцевих жителів - росіяни намагаються ввести в оману простих громадян Маріуполя, нав'язуючи тим носіння білих пов'язок. Окупанти стверджують, що білі пов'язки є розпізнавальним знаком цивільного населення.

Втім, насправді це не так, впевнені бійці "Азова":

"Підкреслюємо!!! Білими пов'язками росіяни позначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними, чим піддають їх додатковій небезпеці. Будьте обережні та не піддавайтеся на провокації ворога!".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Україні створять особливі умови для полонених агресорів.

Також раніше ми інформували про те, що Українська бабуся до смерті "загодувала" окупантів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що РФ завдала удару по Івано-Франківщині.