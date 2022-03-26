Тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

В Україні вводять кримінальну відповідальність за фото і відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї та техніки. Про це повідомляється в телеграм-каналі першої леді України Олени Зеленської.

Що категорично заборонено публікувати в соцмережах:

🚫Ракети, які летять або кудись потрапили.

🚫Назви вулиць, зупинки транспорту, магазини, заводи.

🚫Переміщення українських військових, військові об'єкти.

🚫Роботу протиповітряної оборони.

🚫Місце обстрілу або попадання снаряда.

🚫Адреси, візуальної прив'язки або координати боїв.

🚫Номери автомобілів, бронетехніки.

🚫Потерпілих або загиблих (крім офіційних даних).

За такі порушення буде кримінальна відповідальність, бо це допомога ворогові, навіть якщо вона не навмисна.

Яке покарання передбачено?

Покарання за поширення даних про направлення або переміщення зброї, боєприпасів на території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ або Міноборони, або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, їх розміщенні або русі, тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За поширення інформації про переміщення, рух або розміщення ЗСУ, або військових формувань при можливості їх ідентифікувати на місцевості – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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