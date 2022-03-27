Глава Донецької ОВА також розповів, що в містах обстріли йдуть практично цілодобово. Це стосується міст вздовж лінії розмежування.

Як пише Politeka.net, Росія знову використала в Україні заборонені фосфорні бомби. Таку заяву зробив кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер, а також підтвердив заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Це відбувається зараз на лінії фронту біля Авдіївки, російські війська використовують білий фосфор проти українців. Фото від українського лейтенанта, зроблені в режимі реального часу. Він описав ситуацію як "безумство", - зазначив кореспондент.

Глава Донецької ОВА також розповів, що в містах обстріли йдуть практично цілодобово. Це стосується міст вздовж лінії розмежування.

"Сьогодні в Авдіївці були використані фосфорні боєприпаси. Від них немає постраждалих, але це дуже тривожний сигнал. Тому що в Луганській області вони застосовувалися. Зараз, на жаль, це застосовується і в інших містах уздовж лінії розмежування", - розповів він.

Нагадаємо, при попаданні на шкіру людини палаючий білий фосфор викликає важкі опіки. Особливістю фосфорних боєприпасів є аерозоль концентрованої ортофосфорної кислоти, що подразнює носоглотку-властивість стерніту, хімічної зброї.

Ми також писали, в Маріуполі Російські кафіри насильно вивезли лікарів і пацієнтів міської лікарні №1.

Відомо, що на території лікарні приблизно перебувало 700 осіб. Але скільки маріупольців було депортовано точно невідомо. Інформація уточнюється", - було написано в повідомленні.