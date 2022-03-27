Українців застерегли, як не стати жертвою підступів окупантів. Про це йдеться на офіційному каналі НАЕК «Енергоатом».

«Окупаційна влада Енергодару найближчим часом може запропонувати мешканцям міста «зелені коридори» для ніби евакуації в Запоріжжя або Дніпро. Просимо обережно ставитись та не довіряти подібним оголошенням. Цілком ймовірно, що така «евакуація» може завершитись примусовим вивезенням до росії, як це було з мешканцями Маріуполя», - йдеться у повідомленні.

Українцям нагадали, що об’єктивну та правдиву інформацію щодо зелених коридорів можна отримати в офіційних повідомленнях Ірини Верещук, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначимо, за даними Верещук російські загарбники вивезли із зон бойових дій в Україні близько 40 тис. українців.

Крім того, міністерка додала, що за подібною схемою окупанти діють і на тимчасово окупованій частині Київщини, намагаючись силоміць вивозити українців до Білорусі.

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