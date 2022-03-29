Мер Львова Андрій Садовий під час інтерв'ю для Української правди розповів про готовність міста захищатися в повномасштабній війні і назвав приблизну дату можливого закінчення бойових дій. Також Садовий розповів про недавні ракетні удари і післявоєнні.

Три дні тому, як відомо, по Львову було завдано ракетного удару по нафтобазі і заводу оборонної галузі – 5 людей отримали поранення.

"Це третій потужний обстріл, який ми зазнали протягом двох тижнів. Як ви пам'ятаєте, потужний удар стався по об'єктах Яворівського миротворчого полігону, це 20 кілометрів від Польщі. Був обстріл літакоремонтного заводу-знищені Корпуси" - розповідає Садовий.

Потрапили в два великих потужних об'єкта. Об'єкти знищені, це промислові компанії. Пожежу гасили фактично половину доби, але загасили. Людських втрат немає, п'ятеро людей отримали поранення. Збиток досить великий, дуже серйозний.

"Нафтобаза знищена. Знищено ще один великий наш промисловий об'єкт. Щоб ви розуміли, ми ще до 25 лютого всі мілітарні об'єкти зі Львова забрали. І якщо сьогодні атакують наше місто, то атакують виключно цивільні об'єкти і цивільних людей» - також йдеться в інтерв'ю.

Зазначимо, з території Республіки Білорусь винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу «Х», які летіли в напрямку Львова.

«Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені і знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру. Крім того, підрозділами ЗРВ знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня», - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, окупанти вдарили по Миколаєву, Віталій Кім показав, що залишилося від його кабінету.

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