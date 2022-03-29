Сєвєродонецьк був повністю знеструмлений. Про це сьогодні розповів голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Близько двох годин тому росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, що з'єднує міста Луганщини. В даний час Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. Звичайно, відключені від живлення Насосні станції відсутня централізована подача води. Фахівці-лінійники вже виїхали на огляд місця аварії на ЛЕП. Час ремонту залежить від обсягів пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
Також Гайдай повідомив, що російські окупанти знищили вчора відразу п'ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства. На даний момент ремонтні роботи ускладнюються відсутністю у фахівців і необхідної кількості спецтехніки.
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Раніше також повідомлялося, що Луганщина знову під прицільним вогнем росіян, в результаті обстрілів загинули і поранені серед мирних жителів. У Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Новотошківському (Гірська ГРОМАДА), С.Щедрищеве (Сєвєродонецька громада) внаслідок обстрілів палали численні житлові будинки, гаражі, господарські будівлі.
Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Луганської області досі працюють над приборканням пожеж у всіх містах. Обстріли тривають.
Нагадавши, окупанти завдали удару по Дніпропетровщині забороненими боєприпасами: з'явилися фото.
Також повідомлялося, що фанат "русского мира" допомагав окупантам у Кривому Розі.
Крім того Politeka.net писала, що на Дніпропетровщині оплакують Героя, який віддав життя за Україну