Після одного з боїв на Київщині окупанти втікали залишивши сучасну БМД з награбованим майном. Про це розповів Герой України полковник Євген Межевікін, який боровся з загарбниками в Донецькому аеропорту восени 2014 року, тепер захищає передмістя столиці та бере участь у зачистці Ірпеня, передає Цензор.

Так, після одного з боїв окупанти втікали, покинувши сучасну бойову машину десанту зі спареною пушкою. «Всередині електроніка. Все на кнопочках. Машина цяця», - зазначив військовий.

Всередині виявилося багато майна, яке загарбники накрали у місцевих жителів.

«Машина сучасна, класна, але забита барахлом. Мішки. А в мішках те, що вони намародерили. Цигарки - лише "Мальборо" та "Лакі страйк". Алкоголь: віскі, текіла. Я сміявся, коли побачив, що біля механіка-водія лежить круг сиру! А ще ключі. Якби лише щоб поремонтувати. А то набори ключів. Ще срібло. Телефони місцевих, які позабирали. Весь цей хлам в машині. Механіка коцнули там – кров на всьому», - розповів військовий.

Нагадаємо, з’явилося зворушливе відео, як жителі звільненого села зустрічають ЗСУ

Як повідомляла Politeka, ЗСУ вигнали окупантів з 11 населених пунктів Херсонщини та оновилися «трофейною» технікою: фото

Також Politeka писала, що окупанти обікрали ЧАЕС перш ніж втекти: забрали навіть тарілки, чайники й виделки