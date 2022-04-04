Це засіб соціального контролю, який окупанти використовують для атаки на людську гідність.

Російські окупанти обрізали полоненим українським жінкам-військовослужбовцям волосся, щоб зламати їх морально. Фото зі звільненими з полону показала віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Зазначимо, кандидатка юридичних наук, експертка кількох міжнародних проектів та організацій Олена Харитонова наголосила, що гоління голови нашим військовополоненим жінкам — це спроба нав’язати їм девіантність. Це засіб соціального контролю, який окупанти використовують для атаки на людську гідність. З часів Середньовіччя кати використовували гоління як важливу частину ритуалу катування. Його завданням було принизити людину, пише "Уніан".

У сучасній судовій практиці деякі міжнародні установи вже визнавали примусове гоління голови жорстоким поводженням.

Нагадаємо, 1 квітня у Запорізькій області відбувся обмін полоненими, українській стороні вдалось повернути 86 військовослужбовців, зокрема, 15 жінок.

Це — вже другий обмін, перший, коли звільнили 29 осіб, відбувся 24 березня.

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