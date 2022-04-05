В Facebook Державне агентство з управління Зоною відчуження показало, як виглядають Землі навколо ЧАЕС після того, як звідти втекли окупанти.
Вже 24 лютого досить велика частина зони відчуження була окупована, за кількома напрямками велися дуже активні і масштабні бойові дії.
Відомо, що є втрати серед персоналу підприємств зони відчуження, точна кількість встановлюється.
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Також після відходу російських окупантів з Чорнобильської зони на зараженій радіацією території залишилася знищена військова техніка, зруйновані дороги, мости, міни, ракети, що не розірвалися, та інші боєприпаси.
Зараз там встановлюються переправи, забирається сміття і метал з шляхів, проводиться знешкодження мін.
"Небезпека переміщень ще дуже висока, і найближчий приблизно тиждень вона такою ще й залишатиметься, але життя повертається!"- зазначило відомство.
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