Радник глави офісу президента спрогнозував, коли припиняться активні бойові дії в Україні, і що буде потім.

Активна фаза війни Росії проти України має закінчитися до середини квітня. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексія Арестовича під час загальноукаїнського телемарафону.

"Активна фаза повинна закінчитися до середини квітня, а потім почнеться партизанка. Ми вб'ємо всіх до кінця, якщо вони не підуть на мирну угоду. Та й наших багато загине. Тому у нас два варіанти: добиваємо їх повністю або мирна угода. Подивимося, що буде і як", - зазначив він.

Раніше Арестович повідомив, що війська рф дещо втратили наступальний потенціал і займаються поповненням та перегрупуванням для продовження наступу в районі операції Об'єднаних сил, Маріуполя, а також у Харківській області.

При цьому радник голови Офісу президента зазначив, що взяти Харків окупанти не зможуть.

Нагадаємо, Кім прокоментував фейк про велику кількість ворожих танків і піхоти під містом

Як повідомляла Politeka, російських загарбників розгромили на Донеччині, з'явилося відео

Також Politeka писала, що Україна покарає російських військових злочинців, які нелюдяно катували українців