У Маріуполі в ході бомбардування дитячої лікарні російською авіацією живцем згоріли майже 50 осіб. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко. За його словами, це лише один із прикладів звірств окупантів у місті. Також він зазначив, що за попередніми оцінками близько 5 тисяч мирних маріупольців загинули від рук росіян у заблокованому місті.

"Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинули 5 тисяч осіб, з яких приблизно 210 – діти. Російські терористичні війська скинули кілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Живцем згоріли майже 50 людей. Розбомбили драматичний театр, де на той час від обстрілів переховувалися понад 900 осіб. Це лише кілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя", - розповів Вадим Бойченко.

Як відомо, вже більше місяця окупанти тримають в облозі Маріуполь, в якому залишаються близько 150 тисяч людей. Мирні жителі залишилися в моторошних умовах, які стали справжньою гуманітарною катастрофою – немає ні їжі, ні води, ні зв'язку, ні комунікацій. Місто практично стирають з лиця землі.

Нагадаємо, "Скільки свіжих могил": з'явилися кадри величезного кладовища в Чернігові, де поховані загиблі від рук окупантів.

Як повідомляла Politeka, Опубліковані нові імена і номери мародерів, які відправляли посилки з Білорусі в Росію з награбованим: список.

Також Politeka писала, що Ворог продовжує підготовку до наступу: у Генштабі розповіли поточну ситуацію на фронті.