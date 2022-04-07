Він закликав українців дивитися під ноги, контролюючи кожен крок і зазначив, що розтяжки бувають не тільки на рівні ніг, але і на рівні грудей.

Ведучий і журналіст Дмитро Комаров звернувся до тих українців, які після відходу російських окупантів з Київської області мають намір повернутися в свої будинки. Він попередив на своїй сторінці в Instagram, чому з цим варто почекати.

Комаров закликав людей бути дуже уважними і обережними, так як після себе російські війська залишили величезну кількість мін.

"Росіяни при відході дуже багато замінували. Ліси і парки, газони, квартири, будинки, офіси, двері, підвали, зброя, машини. Навіть трупи. Сьогодні спецзагін патрульної поліції розмінували будинок, в який завтра повертаються діти. Уважний сусід зайшов в хату і помітив гранату, місцева жінка побачила поліцію і попросила допомогти", — розповів Комаров.

Ведучий також зазначив, що найпростіше і примітивне мінування, яке використовували окупанти — граната Ф-1.

"Вони придавили кришкою підвалу спусковий важіль на гранаті до сходів і накинули зверху стару ганчірку. Помітно не відразу. Замасковано просто, але добре. Чека висмикнута. Досить було зачепити ногою кришку підвалу або почати закривати. Або зачепити ногою ганчірку, йдучи по сходах. І через 3-4 секунди... Розліт осколків 200 метрів..." — розповів Комаров.

Він закликав українців дивитися під ноги, контролюючи кожен крок і зазначив, що розтяжки бувають не тільки на рівні ніг, але і на рівні грудей.

"Обережно в темних приміщеннях. Гранично обережно на траві. Не відкривати наосліп двері, вікна. Не хватати руками сумнівні предмети. Не чіпати без попиту на техніку, яку кинули росіяни: танки, бтр, бмп і т.д.", - попередив Комаров.

Нагадаємо, Дмитро Комаров показав, як зараз виглядає зруйнований окупантами літак "Мрія".

Як повідомляла Politeka, Комаров показав, на що ворог перетворив затишне містечко під Києвом.

Також Politeka писала, що Комаров з "Світ навиворіт" схвилював кадрами на тлі зруйнованого міста.