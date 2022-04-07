Як сказав відомий класик, кожен народ має владу, якої заслуговує.

Щоб не брати участь у війні проти України, російські окупанти готові себе калічити. Про це стало відомо завдяки перехопленню СБУ.

Так, окупант у розмові з матір'ю зізнався, що так звана "спецоперація", перетворилася на пекло, і багато солдатів рф мріють повернутися додому.

"У мене такі думки, що, якщо пустять на друге коло, я себе просто по нозі пульну, щоб вона розпухла і я ходити не міг", – поскаржився він.

У свою чергу мати окупанта порадила синові розірвати контракт відразу після повернення додому, оскільки російське міноборони не виконало жодної з умов договору.

Жінка також обурилася, що її син тривалий час знаходиться в небезпеці.

"Їм пофіг. Вони-виродки. Путін-г...н к..ченне. Я його ненавиджу. І Шойгу", – відповів їй син.

"Як сказав класик, кожен народ має владу, якої заслуговує. А за розв'язану війну в Україні буде покараний кожен винний!",- заявили в СБУ.

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