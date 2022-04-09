Перша леді України розповіла, як її життя змінилося через повномасштабну війну, яку розпочала росія на території України. Дружина Володимира Зеленського дала інтерв’ю американському VOGUE, українська версія вийшла на VOGUE.ua.

Олена Зеленська зазначила, що попри всі попередження до кінця не вірила, що повномасштабна війна можлива.

«Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між четвертою і п’ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи… Чоловіка поруч у ліжку не було. Я встала — і побачила його: він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це востаннє він одягнув костюм і білу сорочку, відтоді завжди у «воєнці»). «Почалося», — все, що сказав», - поділилася перша леді.

Наразі президент і його сім’я живуть окремо і не мають змоги бачитися.

«У перші дні я сподівалася, що нам можна буде залишитися всім разом. Але офіс президента перетворився на військовий об’єкт. Президент з командою там і працюють, і живуть. Тому нам з дітьми було наказано переміститися в безпечне місце. Якщо в Україні взагалі можливо зараз знайти абсолютне безпечне місце… З того часу ми спілкуємося з Володимиром тільки телефонно», - розповіла дружина президента України.

Олена Зеленська додала, що зараз її життя дуже схоже нажиття багатьох українок.

«Я зараз живу так само, як інші українці й українки. У всіх нас одне велике бажання — побачити мир. І я, як кожна мати й дружина, постійно переживаю за свого чоловіка і роблю все, щоб мої діти були в безпеці», - сказала перша леді.

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