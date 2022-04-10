Понад 400 маріупольців, яких окупанти вивезли до Росії, утримують у концтаборі в Пензенській області без необхідного одягу, взуття та білизни. Про це передавати Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

За її даними, там знаходяться жінки і 147 дітей різного віку, в тому числі немовлят. Днями очікується ще партія примусово вивезених, орієнтовно 150 осіб.

Денісова зазначила, що українські громадяни перебувають у вкрай важкому і пригніченому стані, не знають, в який регіон рф і коли їх будуть везти.

"Сьогодні провела розмову з громадянами РФ, які підтримують Україну. Вони повідомили про табір для примусово депортованих з України маріупольців у Пензенській області. Свобода пересування наших громадян обмежена-виходити з табору заборонено», - зазначила Денисова.

Раніше СБУ перехопили діалог окупантів, де Російський загарбник щиро радіє награбованому, а його друг не приховує заздрість, додаючи: привезе крадене добро додому, тільки якщо виживе.

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