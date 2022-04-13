З 1 травня в єдиній уцілілій після обстрілів школі хочуть відновити "навчальний процес", а на 9 травня провести "парад".

Незважаючи на відсутність контролю в місті Маріуполь, окупанти намагаються створити картинку відновлення мирного життя. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, з 1 травня в єдиній уцілілій після обстрілів школі хочуть відновити "навчальний процес", а на 9 травня провести "парад". Так званий "мер" Маріуполя Костянтин Андрющенко призначив "керівника освіти", який вже заявив про підготовку до запуску "процесу навчання" для 4 і 9-11 класів.

"Кілька днів поспіль близько 40 осіб, яким пообіцяли оплатити, приводять школу в порядок. Навчання планують запустити з першого травня. Чому такі класи? Через бажання формальної інтеграції в російську і псевдореспубліканську систему освіти", - пояснив Андрющенко.

Також загарбники проводять зачистку частини Центрального району міста від завалів і тіл загиблих для забезпечення проведення параду на 9 травня. Ні техніки, ні людей для здійснення таких заходів у місті немає.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

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Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.