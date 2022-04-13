Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про шахраїв, які активізувалися в Київській області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатам на Київщині і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС», - йдеться в повідомленні.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій підкреслили, що не мають відношення до подібних осіб.
«Заявляємо, що наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно планів і в порядку черговості!» - наголосили в ДСНС.
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Українців закликають бути уважними та одразу повідомляти про подібні випадки на номер 102.
Додамо, що на офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.
Відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню (кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів) в розрізі регіонів.
Подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті або за номером 101.
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