Крім того, були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку.

Окупанти продовжують зазнавати значних втрат особового складу. Нові подробиці повідомив Генеральний штаб ЗСУ ввечері 19 квітня.

Щоб вирішити проблеми комплектування підрозділів керівництво збройних сил рф дозволило підписання короткострокових контрактів строком від трьох місяців та спростило форму проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Однак, зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту.

За наявною інформацією, з початку року, для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі в так званій “спеціальній операції” на території України.

Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, що беруть безпосередню участь в збройній агресії на території України.

За наявною інформацією, в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.

Крім того, на території України були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

Нагадаємо, ЗСУ завдали великих втрат окупантам на Донеччині: пішли в контрнаступ і відбили місто

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