Терор, жорстоке і принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях є військовим злочином.

Російські окупанти здійснюють терор не тільки проти мирних жителів України, а й громадян інших країн. Так, у Маріуполі загарбники майже місяць катували студента місцевого державного університету Гусейна Абдуллаєва.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

Абдуллаєв потрапив у полон до рашистів 17 березня, коли намагався втекти з обложеного міста. Окупанти затримали його на одному з блокпостів поблизу Бердянська. Чоловіка змусили роздягатися, на його тілі шукали татуювання, а потім наділи наручники і відвезли в СІЗО.

Іноземець неодноразово зазначав, що є громадянином Азербайджану і як доказ показував документи. Однак окупанти, застосовуючи струм, намагалися вибити з нього зізнання про те, що він належить до військового батальйону "Азов".

Тортури струмом загарбники призупинили всього за кілька днів до того, як була досягнута домовленість про його звільнення, проте вони продовжували жорстокі побиття.

Сам звільнений іноземець розповів, що чув крики з інших камер, де катували людей, і звуки пострілів.

Денісова підкреслила, що терор, жорстоке і принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях є військовим злочином. Вона також закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну звернути увагу на ці факти.

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