Окупанти відправляють на війну випускників училищ і починають боротьбу за переділ влади. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Прихована конкуренція серед вищого військового керівництва росії існувала до початку повномасштабного вторгнення. Однак зараз цей процес набув нового розмаху і Генеральний штаб РФ перетворився на клубок скорпіонів.
Зазначається, що різке загострення внутрішніх протистоянь почалося після провальних операцій у війні проти України. Ще одним поштовхом до конфліктів стала поведінка влади країни, охочих всю відповідальність за пробуксовку "спеціальної військової операції" покласти на військових.
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Крім того, зараз відсутні ознаки намірів кремля завершити війну в Україні найближчим часом. Натомість тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.
Нагадаємо, що окупанти готуються до заколотів через дії командирів.
Як повідомляла Politeka, солдати рф хочуть приховати участь у боях, боячись помсти.
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