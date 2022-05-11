Зараз цей процес набув нового розмаху і Генеральний штаб рф перетворився на клубок скорпіонів.

Окупанти відправляють на війну випускників училищ і починають боротьбу за переділ влади. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Прихована конкуренція серед вищого військового керівництва росії існувала до початку повномасштабного вторгнення. Однак зараз цей процес набув нового розмаху і Генеральний штаб РФ перетворився на клубок скорпіонів.

Зазначається, що різке загострення внутрішніх протистоянь почалося після провальних операцій у війні проти України. Ще одним поштовхом до конфліктів стала поведінка влади країни, охочих всю відповідальність за пробуксовку "спеціальної військової операції" покласти на військових.

Крім того, зараз відсутні ознаки намірів кремля завершити війну в Україні найближчим часом. Натомість тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.

Нагадаємо, що окупанти готуються до заколотів через дії командирів.

Як повідомляла Politeka, солдати рф хочуть приховати участь у боях, боячись помсти.

Також Politeka писала, що дружина окупанта мріє мучити українських дітей, перехоплення СБУ.