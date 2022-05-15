Колишні офіціантки та вишибали, призначені РФ "керівниками" на територіях тимчасово окупованої Херсонщини, почали планувати втечу до Криму. Про це стало відомо з перехопленої розмови загарбників, представленого СБУ.

"Питання з паливом не вирішуються-ж*па. Питання з ліками не вирішуються-ж*па, з зарплатами і пенсіями не вирішуються – ж*па, реально суцільна ж*па... Люди вмирають, без медикаментів. Починає зростати соціальна напруга, вже починають потихеньку росіян ненавидіти... " - каже чиновник, який став колаборантом.

Співрозмовниця підтвердила тяжку ситуацію:

"Вже сьомий день немає гуманітарки ... зараз матусям видають по 10 тисяч рублів. Переключилися, коротше, на матусю... мені здається, їм треба зібрати паспортні дані і на цьому все. А що там люди-пох*шечки".

Можна почути, як колаборанти заявляють: якщо нічого не зміниться, треба бігти.

"Будемо в Крим тулити, с*ка... ми з Каринкою на все літо їдемо в Крим. Десь вона офіціанткою, я де-небудь там барменом, офіціантом, або вибивалою, як я раніше був» " - говорить колаборант.

Також ми писали, ЗСУ пішли в контрнаступ на Ізюмському напрямку, який важливий для ворога, щоб надалі взяти в кільце наші війська і наступати на Слов'янськ і Краматорськ.