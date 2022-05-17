Про це в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun заявив глава НБУ Кирило Шевченко.
За його словами, в НБУ також думають, як повернутися до режиму плаваючого курсу.
"Такий крок принесе більше стабільності на валютний ринок", - повідомив Шевченко.
Глава Нацбанку також підкреслив, що Україна через повномасштабне вторгнення рф зазнала величезних економічних втрат.
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Так, за останніми оцінками НБУ, Україна втратила близько 100 мільярдів доларів фізичних активів. Для порівняння, загальний ВВП у передвоєнному 2021 році становив приблизно 200 мільярдів доларів.
"Україна не має внутрішніх джерел для поповнення такого значного обсягу капіталу. Тому зовнішні джерела фінансування мають для нас воістину життєво важливе значення", - пояснив Шевченко.
За оцінками банкірів, українська економіка продовжить поступове відновлення, але реальний ВВП в 2022 році може впасти як мінімум на третину.
Тим часом стало відомо, що до кінця тижня можуть бути прийняті важливі рішення щодо фінансової підтримки України на наступні місяці.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови офісу президента Андрій Сибіга.
"Вчора глава держави розмовляв з главою МВФ. У них була предметна розмова про фінансову підтримку України. Сьогодні кожен місяць дефіцит бюджету становить 5 млрд доларів. Наші партнери це розуміють, і ми досить оптимістичні. Є велика ймовірність, що до кінця тижня будуть рішення щодо підтримки наших партнерів на період в наступні 3-4 місяці", - заявив Сибіга.
Додамо, що з 24 лютого курс долара зафіксований на рівні 29,25 грн. При цьому курс в обмінниках - 34,5-35 грн за долар.
Нагадаємо, в уряді України вже заговорили про різке підвищення податків.
Також повідомлялось, що українці отримають додаткові виплати - хто може розраховувати на гроші.
Крім того Politeka.net писала, що нові жорсткі штрафи від 170 до 17000 гривень чекають на українців.