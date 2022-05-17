Про це в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, в НБУ також думають, як повернутися до режиму плаваючого курсу.

"Такий крок принесе більше стабільності на валютний ринок", - повідомив Шевченко.

Глава Нацбанку також підкреслив, що Україна через повномасштабне вторгнення рф зазнала величезних економічних втрат.

Так, за останніми оцінками НБУ, Україна втратила близько 100 мільярдів доларів фізичних активів. Для порівняння, загальний ВВП у передвоєнному 2021 році становив приблизно 200 мільярдів доларів.

"Україна не має внутрішніх джерел для поповнення такого значного обсягу капіталу. Тому зовнішні джерела фінансування мають для нас воістину життєво важливе значення", - пояснив Шевченко.

За оцінками банкірів, українська економіка продовжить поступове відновлення, але реальний ВВП в 2022 році може впасти як мінімум на третину.

Тим часом стало відомо, що до кінця тижня можуть бути прийняті важливі рішення щодо фінансової підтримки України на наступні місяці.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови офісу президента Андрій Сибіга.

"Вчора глава держави розмовляв з главою МВФ. У них була предметна розмова про фінансову підтримку України. Сьогодні кожен місяць дефіцит бюджету становить 5 млрд доларів. Наші партнери це розуміють, і ми досить оптимістичні. Є велика ймовірність, що до кінця тижня будуть рішення щодо підтримки наших партнерів на період в наступні 3-4 місяці", - заявив Сибіга.

Додамо, що з 24 лютого курс долара зафіксований на рівні 29,25 грн. При цьому курс в обмінниках - 34,5-35 грн за долар.

Нагадаємо, в уряді України вже заговорили про різке підвищення податків.

Також повідомлялось, що українці отримають додаткові виплати - хто може розраховувати на гроші.

Крім того Politeka.net писала, що нові жорсткі штрафи від 170 до 17000 гривень чекають на українців.