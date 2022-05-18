Російські загарбники відкрито розповідають, як без страху і докорів розстрілюють мирне населення, які намагаються вирватися з тимчасово окупованих територій.

"Їм зараз діватися нікуди, вони ночами намагаються проходити. Ми їх Ху * рим. Мені їх не шкода, навіть мирне популяція. Хто хотів-той вже поїхав. Так що ми хе * Ачі і х * р», - розповідає російський окупант своїй дружині.

Він розповів, що його підрозділ досі стоїть на сході України і продовжує знищувати українців, які намагаються врятуватися від таких «асвобадітелей».

СБУ помічає, що продовжує документувати всі злочини та інші факти для міжнародних судів.

Арестович також заявив, що окуповані території будуть звільнені збройним шляхом.

"Ми вас звільнимо збройним шляхом. Деоккупируем. З вашої голови не впаде жоден волосся, ну, крім випадковостей, які можуть бути. Ми знаємо, як вибити війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь і так далі", - заявив Арестович в ефірі Фейгін Live, звертаючись до жителів захоплених територій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітополі прогримів вибух-далі почалася стрілянина.

Також Politeka.net писала, що ворог веде наступ відразу в п'яти напрямках.

Крім того повідомлялося, що західноєвропейські політики почали турбуватися щодо того, що Україна дійсно може перемогти у війні проти Путіна.