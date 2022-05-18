Російські загарбники відкрито розповідають, як без страху і докорів розстрілюють мирне населення, які намагаються вирватися з тимчасово окупованих територій.
"Їм зараз діватися нікуди, вони ночами намагаються проходити. Ми їх Ху * рим. Мені їх не шкода, навіть мирне популяція. Хто хотів-той вже поїхав. Так що ми хе * Ачі і х * р», - розповідає російський окупант своїй дружині.
Він розповів, що його підрозділ досі стоїть на сході України і продовжує знищувати українців, які намагаються врятуватися від таких «асвобадітелей».
СБУ помічає, що продовжує документувати всі злочини та інші факти для міжнародних судів.
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Арестович також заявив, що окуповані території будуть звільнені збройним шляхом.
"Ми вас звільнимо збройним шляхом. Деоккупируем. З вашої голови не впаде жоден волосся, ну, крім випадковостей, які можуть бути. Ми знаємо, як вибити війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь і так далі", - заявив Арестович в ефірі Фейгін Live, звертаючись до жителів захоплених територій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітополі прогримів вибух-далі почалася стрілянина.
Також Politeka.net писала, що ворог веде наступ відразу в п'яти напрямках.
Крім того повідомлялося, що західноєвропейські політики почали турбуватися щодо того, що Україна дійсно може перемогти у війні проти Путіна.