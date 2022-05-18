Улюбленець українських жінок і зірка соцмереж Віталій Кім, який є главою Миколаївської обласної військової адміністрації, записав нове відео. Ролик з'явився в телеграм-каналі глави області.

Як виявилося, Віталій Кім виїхав за місто проінспектувати села і дороги після ворожих обстрілів. Він визнав, що ситуація не проста, однак, тут же з посмішкою на обличчі запевнив, що у всьому розбереться.

"Добрий вечір, ми з України. Перевіряємо села, перевіряємо дороги. Сволочі, разбамбахали все. Але нічого страшного. У нас хороша компанія, розберемося", - абсолютно спокійно і навіть весело говорить Кім в короткому ролику.

Відмітимо, раніше ми повідомляли, що глава Миколаєва показав відео, на якому безтурботно готує собі сніданок. У ролику він робив макарони з ковбаскою, яйцями і сиром, а поруч на столі лежав свіжий нарізаний хліб. Це відео просто захопило українок, деякі захоплено писали: "дівчатка, він ще й готує!".

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