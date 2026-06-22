Українців попередили про додаткові та планові графіки відключення світла у Вінницькій області на 23 червня, повідомляє Politeka.net.
У Вінницькій області рекомендують завчасно підготуватися до графіків відключення світла на 23 червня: зарядити мобільні телефони, павербанки та іншу необхідну техніку, а також по можливості перенести використання енергоємних приладів на час після відновлення подачі електроенергії.
На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що вимикатимуть електрику в населеному пункті Василівка. Знеструмлення діятимуть з 09:00 до 17:00 години за адресами:
- Володі Мазура — 1–36, 16А, 16Б
- Гагаріна — 2–43
- Партизанська — 1–46, 30А
- Першотравнева — 1–69
- Прибережна — 3–28
- Центральна — 1–51, 23А
- Яворської — 1–29
В селі Красненьке з 09:00 до 17:00 години триватимуть додаткові знеструмлення, які стосуються лише окремих вулиць:
- Гагаріна — 1–44
- Затишна — 1–62
- Івана Франка — 3–35
- Лесі Українки — 2–34
- Михайла Коцюбинського — 1–35
- Набережна — 1–26
- Перемоги — 1–21
- Польова — 2–42
- Садова — 5
- Соборна — 1–75, 21Б, 48/2
- Хліборобів — 7–13
- Чернишова — 1–34, 22А
- Шевченка — 1–42, 31А
Планові знеструмлення заплановані на 23 червня. У селі Пархомівка з 09:00 до 17:00 тимчасово припинятиметься електропостачання на окремих ділянках мережі. Під відключення потраплять десятки домоволодінь на вулицях:
- Лісова — 2–79
- Миру — 1–81, 65/1, 65А, 66А, 71/1, 71/2
- Набережна — 2–139, 3А
- Польова — 1–22
Також світло зникне в населеному пункті Лиса Гора. Знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами. Так, з 09:00 до 17:00 години електрики не буде за адресами:
- Вишнева — 1–36
- Лесі Українки — 1–58, 40А
- Польова — 1–49
- Соборна — 3–109, 106А
- Шевченка — 1–78, 16А, 52В.
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