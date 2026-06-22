У Вінницькій області рекомендують завчасно підготуватися до графіків відключення світла на 23 червня.

Українців попередили про додаткові та планові графіки відключення світла у Вінницькій області на 23 червня, повідомляє Politeka.net.

У Вінницькій області рекомендують завчасно підготуватися до графіків відключення світла на 23 червня: зарядити мобільні телефони, павербанки та іншу необхідну техніку, а також по можливості перенести використання енергоємних приладів на час після відновлення подачі електроенергії.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що вимикатимуть електрику в населеному пункті Василівка. Знеструмлення діятимуть з 09:00 до 17:00 години за адресами:

Володі Мазура — 1–36, 16А, 16Б

Гагаріна — 2–43

Партизанська — 1–46, 30А

Першотравнева — 1–69

Прибережна — 3–28

Центральна — 1–51, 23А

Яворської — 1–29

В селі Красненьке з 09:00 до 17:00 години триватимуть додаткові знеструмлення, які стосуються лише окремих вулиць:

Гагаріна — 1–44

Затишна — 1–62

Івана Франка — 3–35

Лесі Українки — 2–34

Михайла Коцюбинського — 1–35

Набережна — 1–26

Перемоги — 1–21

Польова — 2–42

Садова — 5

Соборна — 1–75, 21Б, 48/2

Хліборобів — 7–13

Чернишова — 1–34, 22А

Шевченка — 1–42, 31А

Планові знеструмлення заплановані на 23 червня. У селі Пархомівка з 09:00 до 17:00 тимчасово припинятиметься електропостачання на окремих ділянках мережі. Під відключення потраплять десятки домоволодінь на вулицях:

Лісова — 2–79

Миру — 1–81, 65/1, 65А, 66А, 71/1, 71/2

Набережна — 2–139, 3А

Польова — 1–22

Також світло зникне в населеному пункті Лиса Гора. Знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами. Так, з 09:00 до 17:00 години електрики не буде за адресами:

Вишнева — 1–36

Лесі Українки — 1–58, 40А

Польова — 1–49

Соборна — 3–109, 106А

Шевченка — 1–78, 16А, 52В.

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