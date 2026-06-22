Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що системні атаки БпЛА на Москву і підмосков’я – це реальне перенесення війни у росію і наша сильна позиція на переговорах, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, українські дрони розбудили все підмосков’я і проривають ППО до самої Москви. До того ж, підкреслює він, відео і фото прольоту дронів поширюють мешканці і елітних маєтків, і звичайні дачники, тобто всі верстви суспільства побачили, що відбувалося, що прямо над ними загроза, над ними збивають цілі, на їхні голови падають уламки.

«Ну, влаштували їм запальну вечірку. Але для чого це і що це означає? От хтось скаже скептично, що росія посилила ППО, їхні можливості зросли, уже не так вдалося нашим дронам прорватися на москву, як минулого тижня. Але давайте подивимося на це з іншої точки зору. Дрони долітають до московського регіону. Дрони в передмісті, буквально за кілька десятків кілометрів, за кілька кілометрів від російської столиці. Вони все ближче. Вкотре ми чітко демонструємо, що москва зараз особливо в полі зору Сил оборони України, що військові об'єкти у москві і довкола столичного регіону мають палати, і дрони туди прориваються. Так, важливі удари і по інших військових об'єктах, але москва має велике символічне значення, прориватися туди потрібно», – пояснює Олександр Мусієнко.

До того ж, додає він, системні атаки по цьому регіону допомагають зрозуміти, як змінилась робота російської ППО, як її проходити, як протидіяти, де посилено працює РЕБ, де діють додаткові мобільні вогневі груби, чи збільшилась кількість С-400, «Панцирів» тощо. І загалом, констатує експерт, усе це працює в рамках інформаційної війни і має морально-психологічний ефект.

«Це продовження стратегії перенесення війни на територію рф, про що і правильно зазначив президент Зеленський. Напередодні в інтерв'ю він чітко сказав, що війна має йти на територію росії. Це справедливо, у жодного із нас немає сумнівів. Тільки таким чином можна тиснути і змусити росію піти щонайменше на припинення активних бойових дій, а також забезпечити нашу сильну позицію на будь-яких перемовинах. І надалі ці удари, звичайно, продовжаться. Сили оборони будуть системно працювати, щоби виявити слабкі точки у ППО ворога і проривати кільце довкола москви», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що потрібно перемогти російську пропаганду у США, яка гальмує допомогу Україні.

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