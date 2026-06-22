Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області фіксується на тлі зростання виробничих витрат у тваринництві та скорочення обсягів сировини в національному молочному ланцюгу, повідомляє Politeka.

Підприємства галузі повідомляють про подорожчання кормової бази для великої рогатої худоби. Додаткове навантаження створюють витрати на електропостачання, паливо та логістичні послуги, що підвищує загальну собівартість виготовлення і переробки.

Фермерські господарства відзначають зниження надоїв у частини стада. Це призводить до меншого надходження молока на переробні заводи та формує ризики тимчасових перебоїв у доступності окремих категорій продукції в періоди підвищеного попиту.

Експерти водночас зазначають, що повного зникнення товарів із торговельних мереж не прогнозується. Частина обсягів традиційно спрямовується на зовнішні ринки, через що внутрішня пропозиція залишається обмеженою.

У цьому контексті дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області проявляється нерівномірно, залежно від логістичних шляхів, структури роздрібної торгівлі та присутності локальних виробників у регіоні.

Цінові показники поки залишаються стабільними, однак аналітики допускають поступове зростання вартості окремих позицій у середньостроковій перспективі у разі подальшого збільшення витрат.

Подальший розвиток ситуації визначатиметься балансом між собівартістю виробництва, доступністю кормів і стійкістю постачальних маршрутів.

Загальна динаміка ринку залишається чутливою до сезонних коливань попиту та внутрішніх виробничих змін, що безпосередньо впливає на асортимент і рівень забезпечення торговельних мереж.

Джерело: fakty

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