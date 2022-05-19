Один зі збитих розвідувальних БПЛА "Орлан-10" був розібраний, як кажуть, до гвинтика. Точніше, була розібрана одна з найцінніших речей в ньому - камера з тепловізійної камерою.
Як виявилося, матриця в ній - французького виробництва, а сам "Орлан-10" - був виготовлений в лютому 2022 року. Про результат такої "розбирання" повідомив волонтер Павло Кащук.
Також з БПЛА зняли тепловізійну матрицю Lynred PYCO-640-046. Штаб-квартира компанії Lynred знаходиться в передмісті Парижа-Палезо. Серійний номер на матриці може допомогти компетентним органам в ЄС виявити схеми обходу санкцій і причетні компанії.
Але це виявився не єдиний випадок обходу санкцій. Раніше, французької компанії Thales поставляла системи управління вогнем в російські БМП.
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Залишається питання: а як ця тепловізійна матриця і вся інша електроніка потрапила в рф, та ще й в лютому або березні цього року? Макрон, тобі там як, нормально?
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