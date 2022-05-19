Залишається питання: а як це все потрапило в рф, та ще й в лютому або березні цього року?

Один зі збитих розвідувальних БПЛА "Орлан-10" був розібраний, як кажуть, до гвинтика. Точніше, була розібрана одна з найцінніших речей в ньому - камера з тепловізійної камерою.

Як виявилося, матриця в ній - французького виробництва, а сам "Орлан-10" - був виготовлений в лютому 2022 року. Про результат такої "розбирання" повідомив волонтер Павло Кащук.

Також з БПЛА зняли тепловізійну матрицю Lynred PYCO-640-046. Штаб-квартира компанії Lynred знаходиться в передмісті Парижа-Палезо. Серійний номер на матриці може допомогти компетентним органам в ЄС виявити схеми обходу санкцій і причетні компанії.

Але це виявився не єдиний випадок обходу санкцій. Раніше, французької компанії Thales поставляла системи управління вогнем в російські БМП.

Залишається питання: а як ця тепловізійна матриця і вся інша електроніка потрапила в рф, та ще й в лютому або березні цього року? Макрон, тобі там як, нормально?



Нагадаємо, що сили ЗСУ йдуть в контратаки, опубліковано актуальну карта.

Як повідомляла Politeka, окупанти провалили наступ відразу на чотирьох напрямках.

Також Politeka писала, що країна ЄС затягує з постачанням озброєння для ЗСУ.