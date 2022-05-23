Клієнт Приватбанку поскаржилася на цілу серію зникнення грошей з картки. За її словами, гроші крадуть з лютого, але помітила вона тільки зараз.

"Спочатку зняли 199 грн, потім 149, тепер знову 199! Що за злодійство? Вирішіть, будь ласка, проблему!" ,- написала жінка у відгуках про роботу ПриватБанку на сайті Minfin.

За її словами, гроші списуються за якісь телекомунікаційні послуги в Дніпрі, при цьому в Дніпрі вона навіть ніколи не була.

У ПриватБанку відреагували на скаргу:

"Дана оплата проведена через платіжний сервіс liqpay. Карта була додана раніше на сайті, що приймає оплату за допомогою платіжного інструменту liqpay та підключено підписку. Для підключення підписки необхідно було вказати дані карти і підтвердити операцію додатково".

У Приватбанку також порекомендували отримати інформацію про платіж, звернувшись в чат банку через захищений канал.

"Можливо, це допоможе згадати, де і за яких обставин був підключений платіж", - припустили в ПриватБанку.

Нагадаємо, у Приватбанку повідомили, хто і чому не зможе зняти гроші з картки.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.