Російська армія своєю авіацією і артилерією повністю знищує донбаські міста і селища, застосовуючи тактику "випаленої землі". Таким чином вони готують території до захоплення. Однак Збройні Сили України успішно відбивають ворожі наступи. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Ворог застосовує тактику "випаленої землі" практично скрізь, і в Сєвєродонецьку, і в Бахмуті, так робив у Попасній, Маріуполі - просто знищує авіацією і артилерією територію, щоб потім туди увійшли їхні війська. Правда, незрозуміло, що далі вони будуть робити з цією територією. Але збройні сили України успішно відображають наступальні дії, і є абсолютна впевненість, що наші дії будуть успішними і надалі", – сказав представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь заворушилася на кордоні з Україною, перекинуті нові "Іскандери". У Білорусі продовжили навчання Збройних сил на кордоні з Україною як мінімум до 28 травня. Також туди перекинули нові ракетні комплекси "Іскандер". Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн", посилаючись на графік проведення навчань на білоруських полігонах. Загалом, навчання продовжено на 13 полігонах. Паралельно з цим в Білорусі підходить Підготовка до масштабних навчань в червні. Зокрема, комісаріати вже почали надсилати повістки цивільним у запасі.

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