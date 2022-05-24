Шахраї намагаються викрасти особисті та фінансові дані клієнтів державного Приватбанку. Про це повідомили у прес-службі банку, попередивши українців.
Зокрема, з 23 травня шахраї почали поширювати через соціальні мережі фейкове повідомлення про термінову перевірку карток під приводом виплати допомоги.
У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для" перевірки " карти перейти за посиланням на фішинговий сайт-такі Сайти імітують популярні сервіси і крадуть особисті дані українців.
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На ньому просять ввести свої дані, але насправді вся інформація виявляється в руках шахраїв. За допомогою таких даних вони можуть легко вивести всі гроші з карти.
У банку попередили - ні в якому разі не відкривайте посилання.
"Ні в якому разі не переходьте і не вибачте шахраям персональні дані!",- сказано в повідомленні "Привату".
Нагадаємо, що ПриватБанк розповів про закриття популярної програми.
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк виплачуватиме по 2200 гривень.
Також Politeka писала, що ПриватБанк попередив українців про незручності, терміни затягуються.