Олег останнім часом працював у поліцейському відділі з проведення спеціальних операцій управління "КОРД".

Захищаючи Україну від російських окупантів, 22 травня загинув колишній чемпіон України з боксу і боєць команди "Українські отамани" Олег Прудкий.

Про це повідомив президент федерації боксу Черкащини Сергій Тищенко на сторінці організації в Instagram. А також підтвердили друзі Прудкого і повідомила прес-служба поліції Черкаської області.

"Всі пам'ятають твої неймовірні поєдинки. Ти перший в історії Черкаського боксу здобув золото у ваговій категорії 60 кг. Дуже важко сприймати такі новини щодня. Непоправна втрата для нашої боксерської сім'ї. Співчуваю родині боксера. Проклята війна забирає кращих синів України! Вічна пам'ять, Спочивай з миром, друже! Герої не вмирають!"- зазначив Сергій Тищенко.

Колишній боксер збірної України Володимир Матвейчук розповів, що Олег загинув від рук російського окупанта, виконуючи службові завдання в елітному підрозділі "КОРД".

Зі слів дружини Володимир знає, що коли Олег перебував на бойовому завданні, в кімнату з боксером прилетів снаряд. Четверо з п'яти людей у приміщенні загинули на місці.

Олег був майстром спорту України міжнародного класу з боксу, чемпіоном України, входив до складу національної збірної, виступав у Всесвітній серії боксу за клуб "Українські отамани" в категорії до 60 кг. А після закінчення кар'єри пішов у силові структури і приєднався до елітного підрозділу "КОРД".

Боксер був одружений з Мар'яною Прудкою, у шлюбі з якою Олег ростив двох чудових дівчаток.

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