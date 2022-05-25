Так, в мережі з'явилося фото, зроблене в місті Мостиська Львівської області, згідно з яким кілограм солі вже можна купити по 95 гривень.
Нагадаємо, що раніше упаковку кам'яної солі можна було знайти в будь-якому магазині за ціною менше, ніж 10 гривень.
Зараз же продавцям доводиться писати оголошення на вітринах і дверях, що «солі немає». Інші ж, намагаючись заробити, поставили буквально космічні цінники.
Як відомо, ДП «Артемсіль», розташоване в Соледарі Донецької області, зупинилося через бойові дії.
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"Були прямі попадання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим більше, більшість жителів Соледара, співробітників ДП "Артемсіль" вже евакуювалися", - розповідав в.о. директора «Артемсіль» Віктор Юрін.
У відповідь на підвищений ажіотаж, в мережі пропонують кілограм солі в обмін на квартиру в Києві і півторакілограмову пачку в обмін на каністру бензину.
"Купив 10 кілограмів солі, тепер переживаю, щоб хату не обікрали», - намагаються жартувати українці.
Також у мережі зазначають, що всі переживали за гречку, а треба було і за сіль.
У мережі також бурхливо відреагували на появу фото Олексія Арестовича в старості.
Крім того Politeka.net писала, що українців попередили про підозрілі зконки та повідомлення.