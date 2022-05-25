Відомий на всю Україну глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім знову порадував новим відео, яке з'явилося в його телеграм-каналі. А пізніше ще й фото додав. У ролику він розповів про подарунок для військових в Миколаєві, який місто повчив від "хорошої людини".

"Добрий день, ми з України! Приїхало тут до нас десяточок машин для військових від однієї хорошої людини. Віктор Іванович, спасибі, цінуємо. Ось... Тому наші солдати будуть їздити комфортно. А ми їх зараз пофарбуємо, переробимо, ну і буде добре", - розповів Віталій Кім в короткому ролику.

Пізніше в його телеграм-каналі з'явилося ще й фото, зроблене на тлі тих самих машин від благодійника.

Відмітимо, що днем раніше Віталій Кім похвалився українцям, що в Миколаїв приїжджали київські волонтери, і крім "швидкої допомоги", зарядили його самого презентами. Задоволений глава Миколаєва ніс в руках солодощі від волонтерів.

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