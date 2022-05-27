Окупант у розмові зі своєю дружиною каже, що солдати рф просто беруть і їдуть.

Солдати тікають з армії рф незважаючи на погрози розстрілів і покарань, адже окупанти не витримують відсічі ЗСУ. Про це свідчать численні телефонні розмови російських загарбників, які перехоплює СБУ.

Окупант у розмові зі своєю дружиною каже, що солдати рф просто беруть і їдуть. При цьому він додає, що бригаду, в якій він служить в будь-якому випадку будуть розформовувати, тому що багато людей звільнилося.

"Ось їде, наприклад, одна людина після закінчення терміну контракту... стрибає в "Камаз", а за ним ще 8 осіб стрибають, які хочуть звільнитися самі через недотримання. І вони просто їдуть, коротше, і звільняються. І ось так от, постійно", - розповідає окупант.

Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому в кінці травня – якраз по завершенню 90 днів, на які нібито розрахована "спецоперація".

"Адже кожен день перебування в Україні для росіян - це ризик потрапити в список "двохсотих", який вже налічує понад 29,5 тисяч", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що армія рф укріплюється, в розвідці назвали нові терміни завершення війни.

Як повідомляла Politeka, Україну попередили про обмеження використання американської зброї.

Також Politeka писала, що окупанти провели невдалі операції на двох напрямках.