Кількість військ, яку Росія збирає вздовж українського кордону, настільки мала, що її буде достатньо лише для розвідки боєм. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, ймовірність нового наступу на Київ дорівнює нулю, і це питання вже знято з порядку денного.

"На сьогоднішній день ще одного угруповання чисельністю в 150-170 тисяч – ми не спостерігаємо, формування її для росії поки неможливе. Тому питання другого походу Ні Київ з порядку денного знято», — заявив Жданов.

Також він додав, що "Лукашенко розігрує комедію перед путіним " нібито про те, що його армія готова наступати. Також військовий експерт не сприймає всерйоз можливість створення оперативного командування на кордоні Білорусі з Україною. "Це ще одне відтягування часу", - вважає Жданов.

Зазначимо, що про можливе відновлення наступу на Київ висловився і радник глави ОП Олексій Арестович. Він заявив, що Білорусь не нападе на українську столицю.

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