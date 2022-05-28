Звільнені українські військові розповіли, яким тортурам і знущанням піддавалися в полоні у росіян.

Про це у своєму Телеграм-каналі написала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

Вона повідомила, що звільнені з полону з-під Маріуполя українські солдати розповіли про те, що росіяни застосовували до них тортури. Особливо жорстоким знущанням піддавався офіцерський склад ЗСУ та бійці загону спеціального призначення «Азов».

Бійці розповіли, що спочатку їх тримали в підвалах і господарських будівлях, а пізніше етапували на гауптвахту, слідчий ізолятор в місті Донецьку і виправну колонію №120, розташовані на тимчасово окупованій території. Звідти вони потрапили в слідчі ізолятори Таганрога і Воронежа.

У полоні російські окупанти погрожували українським бійцям вбивством, били і принижували. На допитах військовополонених ставили на коліна, били прикладом автомата по пальцях ніг і відкритим ранам, застосовували плоскогубці, закидали петлю на шию і душили. Крім того, катували струмом, били ногами.

"Українські військовослужбовці повідомили, що рашисти їм вводили невідомі препарати на букву "М", після чого вони втрачали свідомість і втрачали пам'ять. Окупанти змушували українських солдатів вчити вірш» вибачте нас, рідні росіяни», гімн рф, історію створення герба і прапора рф, інакше – застосовували тортури", - написала Денисова.

Жінки-військовополонені розповіли, що в камерах, розрахованих на 2-3 людини, їх було до 20 осіб.

"Щодо них чинився психологічний тиск-на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів", - розповіла омбудсмен.

На 30-40 осіб полонених росіяни видавали всього 1,5 літра води, денний раціон українських бійців складався зі шматка хліба і сала.

Денісова підкреслила, що всі ці злочини росіян є прямими порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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