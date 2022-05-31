Пауерліфтери Ігор Бондарчук і Сергій Карнаухов загинули, захищаючи Україну від російських загарбників. Про загибель старшого лейтенанта поліції Ігоря Бондарчука повідомляють на сторінці Спортивного комітету України в Facebook.

"На жаль, знову жахливі новини з війни. У боях з російськими окупантами загинув пауерліфтер Ігор Бондарчук", - йдеться в повідомленні.

Ігор Бондарчук разом з вінницькими поліцейськими підрозділу особливого призначення "КОРД" з перших днів захищав Україну на передовій. 22 травня, під час ворожого обстрілу неподалік Запоріжжя, він отримав поранення, несумісні з життям. Додамо, що Бондарчук був кандидатом у майстри спорту. У нього залишилися дружина і дочка.

Про загибель майстра спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Сергія Карнаухова повідомила Дніпропетровська обласна осередок федерації пауерліфтингу України.

Сергій був артилеристом у складі 93-ї бригади. Шість років виконував завдання в зоні проведення АТО. З початку широкомасштабного російського вторгнення він захищав незалежність України на сході нашої держави.

Карнаухов був неодноразовим призером і чемпіоном всеукраїнських змагань кінця 1990-х - початку 2000-х років. Сергій-рекордсмен України, чемпіон світу серед юніорів 1999 року. У нього залишилася дружина і син. Вони назавжди залишиться в нашій пам'яті.

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