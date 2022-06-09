Людям, жилище которых пострадало от военных действий, и которые уже начали восстанавливать свои дома за свой счет, государство компенсирует расходы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания правительства.
На теме разрушенного жилья глава украинского правительства акцентировал отдельно. По его словам, средства на такие компенсации рассчитывают выплатить за счет арестованных и конфискованных на Западе российских активов.
"Понимаем, что вернувшиеся в свои дома украинцы стремятся максимально быстро отремонтировать повреждения. Поэтому сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации ущерба, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал — государство компенсирует расходы”, — заверил Шмыгаль.
Он также подчеркнул, что это будет сделано сразу, как только западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы.
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Кроме того, Шмыгаль отдал поручение Министерству развития громад и территорий в короткие сроки разработать единый документ, которым будут фиксироваться убытки по каждому дому и квартире. Также правительство планирует упростить порядок получения документа.
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