В Україні в обмінниках деякі долари не підлягають обміну. Справа не тільки в стані і вигляді купюр. В НБУ пояснили, які саме купюри можуть не прийняти і в чому причина.

НБУ, Нацбанк, долар

Одна з причин - це їх вік. Після 1996 року в США увійшли в обіг доларові купюри з новим дизайном і захисними елементами. Тому сьогодні перевірити на справжність старі долари дуже важко.

Деякі долари можуть не прийняти, але відправити їх на обмін. Така послуга коштує від 10 до 30% номіналу. Йдеться про:

Ось так виглядають банкноти, які не приймуть в обмінниках, але можуть відправити на обмін:

Тим часом долари з незначними змінами можуть прийняти. Зокрема, це стосується таких грошей:

  • на яких є невеликі потертості;
  • невеликі написи (площа до 200 мм);
  • до трьох плям до 5 мм кожне;
  • надриви до 3 мм;
  • прокол до 1 мм.

Нагадаємо, Нацбанк оголосив про нові вимоги.

Як Politeka повідомляла, Нацбанк оголосив про введення в обіг незвичайних монет.

Також Politeka писала, що НБУ прийняв жорстке рішення.