У деяких випадках банк може запропонувати відправити його на обмін в іноземний банк-кореспондент.

В Україні в обмінниках деякі долари не підлягають обміну. Справа не тільки в стані і вигляді купюр. В НБУ пояснили, які саме купюри можуть не прийняти і в чому причина.

Одна з причин - це їх вік. Після 1996 року в США увійшли в обіг доларові купюри з новим дизайном і захисними елементами. Тому сьогодні перевірити на справжність старі долари дуже важко.

Деякі долари можуть не прийняти, але відправити їх на обмін. Така послуга коштує від 10 до 30% номіналу. Йдеться про:

Ось так виглядають банкноти, які не приймуть в обмінниках, але можуть відправити на обмін:

Тим часом долари з незначними змінами можуть прийняти. Зокрема, це стосується таких грошей:

на яких є невеликі потертості;

невеликі написи (площа до 200 мм);

до трьох плям до 5 мм кожне;

надриви до 3 мм;

прокол до 1 мм.

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