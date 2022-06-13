В Україні в обмінниках деякі долари не підлягають обміну. Справа не тільки в стані і вигляді купюр. В НБУ пояснили, які саме купюри можуть не прийняти і в чому причина.
Одна з причин - це їх вік. Після 1996 року в США увійшли в обіг доларові купюри з новим дизайном і захисними елементами. Тому сьогодні перевірити на справжність старі долари дуже важко.
Деякі долари можуть не прийняти, але відправити їх на обмін. Така послуга коштує від 10 до 30% номіналу. Йдеться про:
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ті, які не зберегли деяких ознак платіжності (є зміни в портреті, немає захисної стрічки, є написи, що заважають визначенню ознак платіжності банкноти і т. д.);
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залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром тощо;
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банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної Центральним банком;
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зі зміненим первісним кольором обпалені або пропалені.
Ось так виглядають банкноти, які не приймуть в обмінниках, але можуть відправити на обмін:
Тим часом долари з незначними змінами можуть прийняти. Зокрема, це стосується таких грошей:
- на яких є невеликі потертості;
- невеликі написи (площа до 200 мм);
- до трьох плям до 5 мм кожне;
- надриви до 3 мм;
- прокол до 1 мм.
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Як Politeka повідомляла, Нацбанк оголосив про введення в обіг незвичайних монет.
Також Politeka писала, що НБУ прийняв жорстке рішення.