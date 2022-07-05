Затримало чоловіка, який таким чином видурив в українців 800 тисяч гривень. Про це повідомили в Держспецзв'язку.

Правоохоронці з'ясували, що 32-річний чоловік здійснював перевипуск абонентських мобільних номерів громадян та у такий спосіб отримував доступ до їхніх фінансових номерів. Надалі зловмисник заходив до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнював гроші з їхніх карток.

"Наразі правоохоронці встановлюють у який спосіб фігурант отримував відомості, необхідні для перевипуску SIM-карток, зокрема найчастіші контакти, відомості про тарифний план, залишок на рахунку, модель телефону та дату активації картки", — сказано в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік ошукав 40 осіб на майже 800 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми, розпочато кримінальне провадження.

Раніше в Держспецзв'язку повідомили про викриття злочинної групи, яка під виглядом соціальних виплат від ЄС видурила в українців 100 мільйонів гривень.

Через фейкові сайти українцям пропонували сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу. За фішинговими посиланнями потерпілі проходили опитування та зазначали реквізити банківських карток. Далі зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків.

Нагадаємо, на українців обрушаться нові заборони з 11 липня.

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