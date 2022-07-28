Як пише Politeka.net, йдеться про проблему, що виникла у столичному метро

«Наразі фахівці «Ощадбанку» проводять необхідні роботи для усунення несправності. Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати», - повідомили у КМДА.

Нагадаємо, раніше НБУ вніс низку змін щодо карткових розрахунків за кордоном, зокрема — на зняття готівки. Так, з 21 липня громадяни, як і раніше, зможуть знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас, ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено з щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів.

Також було встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта у банку, відкритих у національній валюті.

Додамо, що у банках висловили готовність продовжити термін дії платіжної картки, що завершено, на кілька місяців або навіть до кінця 2022 року. Тим, хто не може отримати пластик у відділенні, радять оформити цифрову картку в інтернет-банкінгу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як українці можуть одержати грошові виплати від міжнародних організацій.

Також Politek.net писала, що українці обговорюють нові "патріотичні" гроші, які НБУ запускає у вільний обіг.

Крім того, Politeka.net писала, як клієнтів ПриватБанку обкрадають шахраї.