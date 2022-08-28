В українському парламенті знову заговорили про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху.

Вже підготовлено законопроект, який передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості в Україні. Про це повідомили в телеграм-каналі Верховної Ради.

За новим проектом закону пропонується посилити відповідальність за суттєве перевищення дозволеної швидкості, а також створення аварійної ситуації.

Суми штрафів планують збільшити в рази:

За перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше загрожуватиме штраф 3400 гривень;

За перевищення на 110 км/год та більше — 4250 гривень;

За перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію — 5100 гривень.

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з роботою. У разі порушення цієї вимоги передбачений штраф у 65 тисяч гривень.

Нагадаємо, тисячам українців роздадуть гроші від ООН.

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