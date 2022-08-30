Пенсія із солідарної системи призначається українцям за наявності необхідного страхового стажу, а розмір виплати залежить від тривалості стажу та величини заробітку, з якого сплачено внески.

У Пенсійному фонді України розкрили важливі нюанси з приводу призначення пенсії.

Так, громадяни, які у певні періоди з 2004 року офіційно не працювали – не належали до категорії застрахованих осіб. Якщо їм не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, вони можуть укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Договір про добровільну сплату єдиного внеску можливо укласти за місцем проживання, звернувшись до податкового органу з необхідним пакетом документів:

заява вставленої форми,

копія трудової книжки (за наявності),

виписка з системи персоніфікованого обліку (ОК-5),

копія документа, що посвідчує особу.

За законом існує два види договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, які передбачають:

щомісячну сплату єдиного соціального внеску (укладається не менш як на рік);

одноразову сплату єдиного соціального внеску за минулий період (не раніше ніж з 01.01.2004).

У ПФУ також наголосили, що розмір єдиного соціального внеску, який сплачується щомісяця, не може бути меншим за мінімальний страховий внесок (на сьогодні – 1430 грн).

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