У Пенсійному фонді України розкрили важливі нюанси з приводу призначення пенсії.
Так, громадяни, які у певні періоди з 2004 року офіційно не працювали – не належали до категорії застрахованих осіб. Якщо їм не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, вони можуть укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Договір про добровільну сплату єдиного внеску можливо укласти за місцем проживання, звернувшись до податкового органу з необхідним пакетом документів:
- заява вставленої форми,
- копія трудової книжки (за наявності),
- виписка з системи персоніфікованого обліку (ОК-5),
- копія документа, що посвідчує особу.
За законом існує два види договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, які передбачають:
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- щомісячну сплату єдиного соціального внеску (укладається не менш як на рік);
- одноразову сплату єдиного соціального внеску за минулий період (не раніше ніж з 01.01.2004).
У ПФУ також наголосили, що розмір єдиного соціального внеску, який сплачується щомісяця, не може бути меншим за мінімальний страховий внесок (на сьогодні – 1430 грн).
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