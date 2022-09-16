Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив дані щодо середньої заробітної плати в Україні в різних галузях.

Інформація надана за даними податкової звітності за другий квартал 2022 року. Відповідну інфографіку опублікувала пресслужба ПФУ.

Так, найбільша зарплата, з якої сплачені страхові внески, була в секторі "Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування", де вона зросла порівняно з груднем 2021 аж на 59,6%, до 30 257 гривень.

У секторі "Фінансова та страхова діяльність" за цей перід середня зарплата впала на 9,2% до 24 629 гривень.

У галузі "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплата впала на 3,0% до 20 140 гривень.

Різко зросли зарплати в сферах "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" (до 28156 грн), а також "Добувна промисловість та розроблення кар'єрів" (до 21764 грн).

У сфері освіти середня зарплата зафіксована на рівні 15164 грн, охорони здоров'я та надання соцдопомоги — 13838, переробної промисловості — 14182, транспорту, складської діяльності, поштових та кур'єрських послуг — 14975 гривень, сільського, лісового та рибного господарства — 13269, адмінобслуговування — 11235, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту авто — 12027, будівництва — 11654 гривень.

Відзначимо, Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Тому зараз інформація від ПФУ - це єдині доступні офіційні дані станом на 2022 рік.

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