В Україні тривають виплати звільненим з полону громадянам, а також родинам тих, хто ще в неволі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних із визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії рф проти України, та здійснення заходів, спрямованих на їх соціальний захист, на засіданні цього тижня ухвалила рішення про надання виплат ще 170 українцям.

Так, 111 українців були визнані позбавленими свободи внаслідок збройної агресії рф. 103 з них вдалося визволити вже після 24 лютого 2022 року. Всім їм виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Крім того, комісія призначила виплати по 100 тисяч гривень на правову допомогу 59 родинам незаконно ув’язнених українців. Наразі вони утримуються за ґратами окупаційною адміністрацією чи органами влади рф через їхню громадську, політичну чи професійну діяльність.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині стартував пілотний проєкт, у рамках якого мешканці звільнених територій отримують разову грошову допомогу в розмірі 1200 грн. Перелік осіб складає відповідна тергромада й передає ОВА. Виплати проводить Укрпошта.

Також повідомлялось, хто має право на компенсацію у разі знищення або пошкодження майна.

Крім того, Politeka.net писала про Держбюджет 2023: що буде з пенсіями, зарплатами і курсом долара.

Нагадаємо також, що "Укрпошта" повідомила хорошу новину щодо виплат пенсій.